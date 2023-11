Faeser und Klingbeil: Hamas-Unterstützer ausweisen

Faeser teilte außerdem mit, dass der Schutz von jüdischen Einrichtungen in Deutschland weiter verstärkt wurde. "Es ist furchtbar, dass die Sorgen in vielen Familien groß sind", sagte Faeser demnach. "Umso wichtiger ist das Signal: Wir stehen fest an eurer Seite! Wir tun alles für euren Schutz." Höchste Priorität habe der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland und von jüdischen und israelischen Einrichtungen", so Faeser. "Der Schutz wurde nochmals verstärkt."