Live: Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Sehen Sie hier den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin im Livestream.

Wann und wo findet der Festakt statt?

Der Festakt ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Mecklenburg-Vorpommerns Hauptstadt Schwerin. Die Feier findet am Donnerstagmittag im Mecklenburgischen Staatstheater statt.

Wer nimmt am Festakt teil?

Seit dem 03. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. In Schwerin findet dieses Jahr die offizielle Feier statt, heute beginnend mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Was ist noch geplant rund um den Tag der Deutschen Einheit?

Insgesamt dauern die Feierlichkeiten in Schwerin drei Tage, beginnend am Mittwochnachmittag. Im Zentrum der Stadt präsentieren sich neben dem Gastgeberland auch alle anderen Bundesländer in einer Ländermeile den Besuchern. Bundestag, Bundesrat, Ministerien, Institutionen und Verbände sind traditionell ebenfalls mit Infoständen vertreten.