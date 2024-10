Dax-Unternehmen: Nur Porsche hat keine Frau im Vorstand

Nur Polen liegt hinter Deutschland

In Großbritannien ist es gelungen, ohne gesetzliche Quoten innerhalb kurzer Zeit sehr viele Frauen in Top-Positionen zu bringen.

Außerdem sei in Großbritannien das öffentliche Bewusstsein für Chancengleichheit und Diversität stark. Gegenüber den Unternehmen gebe es hohe Erwartungen. In Deutschland sei hingegen viel Zeit mit der Quotendiskussion verschenkt worden, sagt Ankersen.

Porsche Holding: Keine einzige Frau im Vorstand

Dennoch gebe es auch im Jahr 2024 noch Unternehmen ohne Frauen in der Spitze: So habe Porsche Holding nach wie vor keine einzige Frau im Vorstand. Bei BMW und Volkswagen sitzt jeweils nur eine Frau im Vorstand.

In keinem anderen Bundesland ist der Frauenanteil in Führungspositionen höher als in Brandenburg – die Quote liegt bei 29,5 Prozent. Was macht das Bundesland anders?

08.03.2023 | 1:56 min