Manifest für mehr Gleichberechtigung in Parlamenten

Das deutsche Parlament soll die Bevölkerung repräsentieren. Doch während mehr als die Hälfte (51 Prozent) der deutschen Bevölkerung aus Frauen besteht, sieht das im Bundestag ganz anders aus. Eine Initiative nimmt sich diesem Verhältnis jetzt an. Die Forderung: bis zum Ende dieser Legislatur soll das Wahlrecht nochmal neu geschnürt werden. Es brauche eine Regelung zur Parität im Parlament.

Ziel steht im Ampel-Koalitionsvertrag

'Mehr Fortschritt wagen' - so hatte die Koalition aus SPD Grünen und FDP den Koalitionsvertrag überschrieben . Darin hatte sich die Ampel auch verpflichtet, bis 2030 sollen Frauen und Männer gleichgestellt sein.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland auf dem 47. Platz, was Parität im Parlament betrifft. Das heute veröffentlichte Manifest soll dies ändern. Als sich das Parlament im vergangenen Jahr auf eine Wahlrechtsreform einigte, ging es vor allem um die Reduzierung der Abgeordnetenzahl. Ein entscheidender Punkt blieb unberührt: eine Regelung zur Parität.

Manifest im Bundestag übergeben

Da muss nachgesteuert werden, fordern Frauenorganisationen, Parlamentarierinnen und Parlamentarier fraktionsübergreifend nun mit dem 'Manifest für Parität in deutschen Parlamenten'.

Die Parität und das Demokratieprinzip

Die Parität, so heisst es bisweilen, sei ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Das ist sie nicht. Ein Gesetz zur Regelung der Parität als Mittel, einen Wahlmodus zu schaffen, den Helene Wessel, eine der wenigen Mütter des Grundgesetzes schon 1949 als die Möglichkeit sah: "die Frauen entsprechend ihrer Zahl und auch ihrer Fähigkeiten, die sie …im politischen Leben bewiesen haben, zu berücksichtigen."

Politik als eine Männerdomäne? Vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz in Deutschland geschaffen. Vier Frauen nahmen dabei als "Mütter des Grundgesetzes" eine besondere Rolle ein.

Bundestagspräsidentin für Gleichstellung

So richtig hat die politische Idee in all den Jahren nie gezündet.

