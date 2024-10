Dax im Aufschwung: Investitionen aus dem Ausland

Auch die Deutschen investieren seit einigen Jahren mehr in Aktien. Die Nullzinsphase trieb zahlreiche heimische Anleger erst widerwillig, dann mit zunehmender Überzeugung in die Unternehmensbeteiligungen, die bessere Renditen versprachen. Zuletzt allerdings, 2023, bröckelte diese Überzeugung bereits wieder leicht, wie Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) zeigen. Vor allem die Direktanlage in einzelne Aktien ist deutlich rückläufig. Zugenommen hat dagegen das Investieren in Aktienfonds oder ETFs , also börsengehandelte Indexfonds.