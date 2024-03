Vonovia - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vonovia ist der größte Immobilienkonzern in Deutschland mit dem Sitz in Bochum. Zuletzt kaufte der Konzern Wohnungsfirmen wie Viterra, Gaghfa und Deutsche Wohnen auf. Über eine Million Menschen leben in Deutschland in Immobilien von Vonovia zur Miete. In der Vergangenheit standen sie aufgrund von zu vielen Modernisierungsmaßnahmen und zu hohen Nebenkosten in der Kritik. Aktuelle News und Hintergründe im Überblick.