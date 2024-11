Nach Ampel-Bruch: Steht die Mietpreisbremse vor dem Aus?

Im Gesetz zur Mietpreisbremse ist bislang geregelt, dass die Verordnungen der Länder dazu spätestens am 31. Dezember 2025 auslaufen. In sieben Bundesländern ist das sogar schon vorher der Fall, als Erstes in Berlin am 31. Mai. Ursprünglich hatte die Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, diese Frist bis 2029 zu verlängern. Im Oktober stellte der seinerzeit zuständige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) seinen Gesetzesentwurf vor - der sah eine Verlängerung bis Ende 2028 vor.