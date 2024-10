Mietpreisbremse und Eigenbedarf: Ampel lässt Mieter im Stich

Gefeiert von der Politik, sollte die Mietpreisbremse dafür sorgen, dass vor allem in Großstädten die Mieten nicht mehr so schnell steigen. Doch vielerorts verfehlt sie ihr Ziel.

Verstößt meine Miete gegen die Mietpreisbremse? Das ist eine Frage, die sich in Deutschland viele Mieterinnen und Mieter in Ballungsräumen stellen. Auch Jost Lühle aus Potsdam. Mit seiner Freundin lebt er in Babelsberg auf 67 Quadratmetern. Die Wohnung ist ruhig gelegen, ein sanierter Altbau mit Balkon und normaler Innenausstattung. Dafür zahlt er 19 Euro pro Quadratmeter.

Mieterbund: Ausnahmen bei Mietpreisbremse müssen weg

Lühles Vermieter sieht das anders und beruft sich auf Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. "Dazu zählen eine bereits vorher vereinbarte höhere Vormiete und getätigte Modernisierungsmaßnahmen, also Investitionen in das Objekt", heißt es auf Anfrage von ZDF frontal.

Wer eine Wohnung sucht, hat es vor allem in Großstädten schwer. Aus Mangel an Alternativen erklären sich Mieter bereit, überhöhte Preise zu zahlen.

Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse

Kritik von SPD an Marco Buschmann

"Dann macht man einfach die Anwendung so kompliziert, so unmöglich, so rechtsunsicher, dass man einfach davon ausgehen kann, dass sie eh nicht mehr angewendet wird, weil kein Land, keine Kommune sich diese rechtlichen Unsicherheiten mehr antun möchte", so Martens.