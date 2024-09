Klimafreundlicher Neubau: Was ab Oktober gefördert wird

KNN ist der etwas sperrige Name eines neuen Förderprogramms, die Abkürzung steht für: Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment. Das Bundesbauministerium sieht darin einen weiteren Baustein für mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum. Vom ursprünglich ausgegeben Ziel, 400.000 neue Wohnungen im Kampf gegen die Wohnungsnot zu bauen, ist man jedoch weit entfernt.

Start des Förderprogramms ab 1. Oktober

Der Lebenszyklus eines Gebäudes kann in folgende Phasen unterteilt werden:

Programm soll Baukosten begrenzen

Ein entscheidender Faktor für die Höhe der Miete sind die Baukosten. Da eine Deckelung der Mietkosten in der Verantwortung der Länder liegt, soll das Bundesprogramm die Baukosten begrenzen. So sollen Investitionen in Wohnungen mit eher einfacher Ausstattung angeregt werden. Dafür soll eine Baukostengrenze kompakte Wohnungen mit einfachem Standard ermöglichen.