Niederlande: Wer ist Wilders Migrationsministerin Faber?

Migrationsministerin Faber verspricht, in den Niederlanden die strengste Ayslpolitik aller Zeiten durchzusetzen.

Die 64-jährige war seit 2011 Abgeordnete in der ersten Kammer des Parlaments und im Regionalparlament der Provinz Gelderland. Dort vertrat die gelernte Laborkraft unter anderem die faschistische Umvolkungstheorie. Nach den Wahlen 2023 wechselte Faber in die zweite Kammer und ist seit Juli Ministerin für Asyl und Migration im Kabinett Schoof.

Ziel: Strengste Asylpolitik aller Zeiten

Seitdem wird die Ministerin nicht müde zu behaupten, sie werde die strengste Asylpolitik aller Zeiten betreiben und den Zustrom von Migranten stoppen. Sie versprach bei Amtsantritt, ein gerade eingeführtes Gesetz zur Verteilung von Flüchtlingen in den Gemeinden wieder zu kippen.

Eine Notgesetzgebung sollte ermöglichen, ohne parlamentarische Zustimmung Maßnahmen zügig durchzusetzen. Ein Rohrkrepierer: Eine ausreichende Begründung für eine Notlage ließ sich nicht finden - etwas, was die vorherige Regierung auch schon versucht hatte.

Wer ist Geert Wilders? Nach fast 20 Jahren in der niederländischen Politik hat er seine Partei, deren Wahlprogramm sich gegen Muslime und Asylsuchende wendet, an die Macht gebracht.

Grenzkontrollen angeordnet - Kritik vom Grenzschutz

Zu der Anweisung der Ministerin sagt Leo Lucassen, Direktor des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte: "Und das ist natürlich merkwürdig, (...) weil die Mehrzahl der Leute, die große Mehrzahl der Leute, die jeden Tag über die Grenze in die Niederlande kommen - das sind entweder Holländer oder EU-Bürger."

Widersprüche bei Verteilungsgesetz

Auch das Verteilungsgesetz lässt sich nicht wie versprochen so schnell kippen. Das Gesetz soll die drängende Not bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten mit Aufenthaltsgenehmigung lindern und die Gemeinden, in denen das Erstauffanglager Ter Apel steht, dringend entlasten.