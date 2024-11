Modulbau: Ein Mittel gegen Wohnungsnot in Deutschland?

Ein neues Hochhaus wächst in Berlin-Lichtenberg. Pro Woche eine Etage mit 36 Wohnungen. Alle halbe Stunde schwebt ein komplett vorgefertigter Wohnraum am Kran und wird wie ein Legostein im Baukörper eingefügt. Es wird der größte Modulbau Europas sein, wenn hier 1.550 Wohnungen Ende 2026 fertig sind. Gebaut in Rekordzeit.

Wohnungsnot: "Berlin hat wahnsinnigen Druck"

Schneller, preiswerter und mit höherer Qualität

Vor den Toren der Hauptstadt in Fürstenwalde hat der siebtgrößte Baukonzern der Welt - Daiwa House - einen Mega- Produktionsstandort für Modulbau errichtet. Der Konzern hat Wurzeln in Japan und Holland und nutzt die Erfahrungen aus zwei Welten.

Am Fließband werden hier Wohnungen in der überdachten Halle hergestellt. Eine Reihe pro Fertigungsgrad: Am Anfang stehen die Stahlskelette 3 x 8,50 Meter, dann folgt der Trockenbau, die Fenster. In einer nächsten Reihe sind die Fußboden- und Fliesenleger mit dem Innenausbau beschäftigt. Ein komplett vormontiertes Bad schwebt ins Modul, dann die Deckenplatte, die den Wohnraum schließt.