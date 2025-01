Hochrisikospiele im Fußball: Urteil des Verfassungsgerichts

Wer trägt die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochriskospielen in der Bundesliga? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt (Archivfoto). Quelle: dpa

Der Profifußball kann zur Kasse gebeten werden: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist im Streit um eine Beteiligung der Dachorganisation an den Polizeikosten für Hochrisikospiele am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Ihre Verfassungsbeschwerde gegen eine entsprechende Regelung aus Bremen blieb ohne Erfolg, wie der Erste Senat in Karlsruhe verkündete.

Die Bundesländer dürfen ihre Polizeikosten bei Hochrisikospielen nun dem Profifußball in Rechnung stellen. Der Vorsitzende des Ersten Senats, Stephan Harbarth, sagte:

Die Erhebung einer solchen Gebühr genügt als Berufsausübungsregel den verfassungsrechtlichen Anforderungen, insbesondere denen der Verhältnismäßigkeit. „ Stephan Harbarth, Vorsitzender des Ersten Senats

Ziel der Regelung sei es, die Kosten auf denjenigen zu verlagern, der sie zurechenbar veranlasst habe und bei dem die Gewinne anfallen. Das sei ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel, so Harbarth in der Urteilsverkündung. Damit ist der zehn Jahre dauernde Streit um die Gebühren beendet.

Was sind Hochrisikospiele? Als Hochrisikospiele werden solche Partien bezeichnet, bei denen besonders mit Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gerechnet wird. Nach DFL-Angaben gab es in der Saison 2022/23 bei insgesamt 612 Begegnungen in der 1. und 2. Liga 52 sogenannte "Rotspiele". Bei normalen Bundesligaspielen in Bremen sind 500 bis 600 Ordnungskräfte im Einsatz, bei Hochrisikospielen 800 bis 1.000, wie bei der Verhandlung erklärt wurde.



Langer Rechtsstreit zwischen Bremen und der DFL

Konkret ging es bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts um Bremen , das seit 2014 von der Deutschen Fußballliga (DFL) die Begleichung dieser Mehrkosten fordert. Nach dem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV stellte der Stadtstaat eine Rechnung in Höhe von 425.000 Euro für den Polizeieinsatz an die DFL.

Die wiederum klagte gegen die Forderung. Der Fall ging bis vor das Bundesverwaltungsgericht , wo die DFL 2019 verlor. Sie wandte sich daraufhin an das Bundesverfassungsgericht . Ihr Hauptargument war, dass die öffentliche Sicherheit eine staatliche Aufgabe sei, die auch vom Staat bezahlt werden müsse.

Diskussion um DFL-Fonds für Hochrisikospiele

Knapp zwei Millionen Euro hat Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) der DFL mittlerweile in Rechnung gestellt. Im Vorfeld des Urteils wurde spekuliert, ob andere Länder dem Beispiel Bremens folgen könnten. Vor allem Hamburg und Rheinland-Pfalz gelten als Kandidaten.

Mäurer hatte eine jährliche Beteiligung der DFL in Höhe von rund 20 bis 30 Millionen Euro in Form eines Fonds vorgeschlagen. Das ist in etwa die Summe, die für die ungefähr 50 Hochrisikospiele in der Bundesliga und der Zweiten Liga pro Saison anfällt.

Die DFL-Spitze lehnte die Einrichtung eines Fonds bisher ab. "Es wird nicht so kommen, dass die Klubs aus den Bundesländern, in denen diese Kosten nicht erhoben werden, in einen Solidartopf einzahlen", hatte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke gesagt. "Das ist schon die Verantwortung auch der einzelnen Landesregierungen."

Berlin plant keine Beteiligung von Klubs an Polizeikosten

Das Land Berlin plant auch nach dem Urteil keine Kostenbeteiligung der Fußball-Klubs an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen.

"Wir werden das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und seine Begründung bewerten, sobald sie vorliegt. Es gilt aber auch weiterhin meine Position, dass das Land Berlin keine Kostenbeteiligung für Vereine an Zusatzausgaben bei Polizeieinsätzen im Hinblick auf Hochrisikospiele plant", sagte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage.

Fanorganisation "Unsere Kurve" ist "fassungslos"

Die Fanorganisation "Unsere Kurve" kritisierte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts scharf. "Durch das heutige Urteil verkommt Polizeiarbeit zur simplen Dienstleistung", sagte der 1. Vorsitzende Jost Peter. Die Interessengemeinschaft organisierter Fußballfans habe das Urteil "fassungslos" zur Kenntnis genommen.

Es müsse nun "fair und gleich auf alle öffentlichen Großveranstaltungen" angewendet werden, ergänzte der Sprecher des Vereins, Thomas Kessen. "Wir erwarten nun vom Freistaat Bremen jährliche Rechnungen an die Veranstalter des Bremer Freimarkts. Auch das Münchner Oktoberfest, der Kölner Karneval und die Silvesterpartys am Brandenburger Tor müssen den Veranstaltern in Rechnung gestellt werden."

Ob wir als Gesellschaft das allerdings wollen, darf bezweifelt werden - und ebenso zweifelhaft ist das heutige Urteil. „ Thomas Kessen, Sprecher von "Unsere Kurve"

