Deutsche Geheimdienste: Arbeiten mit angezogener Handbremse?

Forderung nach Zeitenwende bei Geheimdiensten

Das Momentum für die Forderung nach einer Zeitenwende auch bei den Geheimdiensten dürfte angesichts dessen schon lange nicht mehr so groß gewesen sein. Konkret geht es auch um die Schwerpunktsetzung bei der geplanten zweiten Reform des Nachrichtendienstrechts: Effektive Arbeit in effizienten Strukturen als politischer Fokus statt dem Ausbau der Kontrolle über ihre Tätigkeit, wünschen sich die Dienste. Doch worin genau soll die geforderte Beinfreiheit bestehen? Die deutschen Geheimdienste sind an Recht und Gesetz gebunden.

Der BND ist als Auslandsnachrichtendienst unter anderem dafür zuständig, Spionageaktivitäten und andere gegen Deutschland gerichtete Sicherheitsbedrohungen aufzuklären. Im Zentrum der Tätigkeit des BND steht die so genannte Fernmeldeaufklärung, also das Filtern internationaler Kommunikationsströme, um Erkenntnisse über Aktivitäten ausländischer Staaten oder auch Terrororganisationen zu gewinnen.

Strafbare Erpressungen etwa, um an Informationen zu kommen, dürfen Agenten weder im In- noch im Ausland einsetzen. Auch die Kontrolle über ihr Tun ist verfassungsrechtlich zwingend vorgeschrieben.

Bürokratieabbau und erweiterte Befugnisse

An diesen Grundsätzen wollen, soweit ersichtlich, auch die Befürworter einer Zeitenwende nicht rütteln, sondern an anderen Stellschrauben drehen: Aufwendige Vorab-Genehmigungsverfahren für Maßnahmen etwa sollen reduziert werden, ebenso Dokumentationspflichten, die viel Personal binden.

Rechtliche Spielräume sind begrenzt

"Für die Online-Durchsuchung, zum Beispiel das Auslesen von Handys, durch den Verfassungsschutz etwa gilt, dass eine unabhängige Stelle, also etwa ein Gericht, die gewonnenen Daten vor der Sichtung durch den Verfassungsschutz selbst durchgehen und freigeben muss", erklärt Professor Markus Ogorek, Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt Nachrichtendienstrecht an der Universität zu Köln.

Experte: Gegen-Spionage beim BND stärken

Was also bleibt, will man die Dienste angesichts russischer hybrider Kriegsführung stärken? Beim Bundesnachrichtendienst sieht Jurist Markus Ogorek Bedarf im Bereich der sogenannten Gegen-Spionage. Dabei geht es darum, Erkenntnisse über die Geheimdienste fremder Mächte zu gewinnen, etwa indem Methoden und Organisationsstrukturen russischer Dienste in Moskau aufgeklärt werden.