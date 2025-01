Gewalt gegen Frauen: Mehr Rechte für Betroffene geplant

Verbindliches Recht auf Betreuung vorgesehen

Bislang können Betroffene von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt nur darauf hoffen, dass ihnen geholfen wird und dass genügend Kapazitäten, etwa in Frauenhäusern, vorhanden sind. Der Anspruch soll ein verbindliches Recht auf Betreuung festlegen. Auch sollen Betroffene künftig nicht mehr die Kosten für eine Unterbringung in einer Schutzeinrichtung tragen müssen.

Durch neue Angebote in den Ländern würden Frauenhäuser und Beratungsstellen, die seit Jahren am Limit arbeiten würden, spürbar entlastet, erklärte Rix.

Hier finden Sie als Betroffene Hilfe:

400 Frauen werden täglich Opfer häuslicher Gewalt

Was die Statistik ebenfalls zeigt: In den vergangenen Jahren sind die Zahlen deutlich gestiegen - und damit auch der Bedarf an Schutz. Nach offiziellen Angaben fehlen in Deutschland mehr als 13.000 Plätze in Frauenhäusern. Eine Lücke, die Frauenverbände seit vielen Jahren beklagen.