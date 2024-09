Habeck zu Hochwasser: Klimawandel bringt mehr Extremwetter

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will den Hochwasserschutz ausbauen.

Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) warnt angesichts der Hochwasser in Österreich, Tschechien und Polen davor, dass solche Wetterextreme zunehmen. In einem bei Instagram veröffentlichten Video betont er:

Immer häufigere Hochwasser, Katastrophen wie im Ahrtal oder dieses Jahr in Bayern - sie sind eine Folge der Klimakrise.

Die Risiken von Hochwasser müssen effektiver gemanagt werden. Was das konkret heißt, wird hier mit Grafiken erklärt.

Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Habeck, dass Anstrengungen für den Klimaschutz wie der schnellere Ausbau erneuerbarer Energien , die Wärmewende und eine klimafreundliche Produktion in der Industrie "ein Mammutprojekt" seien, das langen Atem brauche. Der Minister räumte ein, dass es "Folgen gibt und geben wird, die wir nicht mehr vermeiden können".

Ampel will Hochwasserschutz ausbauen

Viele Deiche in Deutschland sind in die Jahre gekommen. Bei anhaltendem Hochwasser saugen sie sich voll und können brechen. Sanierung oder Neubau bieten dann den besten Schutz.

Mehrere Tote durch Überschwemmungen

In den von Überschwemmungen betroffenen Nachbarländern Österreich Polen und Tschechien bleibt die Lage angespannt. Ganze Dörfer wurden von den Wassermassen verwüstet.

Mindestens elf Menschen sind in Folge der Unwetter mit Dauerregen, Schneefall und Stürmen ums Leben gekommen. In Österreich war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben. Zudem werden in mehreren Ländern Menschen vermisst.