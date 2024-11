Verfassungsschutzchef Haldenwang will für CDU in Bundestag

Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang plant Wechsel in die Politik.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, will für die CDU in den Bundestag einziehen. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Wuppertal, Johannes Slawik, sagte dem "Spiegel"-Magazin:

Demnach will Haldenwang im Wahlkreis Wuppertal als Direktkandidat antreten.

Haldenwang will Amt für CDU-Kandidatur niederlegen

Laut übereinstimmenden Medienberichten will Thomas Haldenwang für die CDU in den Bundestag einziehen. Er habe Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) über seine Pläne informiert und werde sein Amt als Chef des Inlandsgeheimdienstes niederlegen, sobald seine Kandidatur offiziell beginne. Das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten sei "klar zu trennen von einer Kandidatur für den Deutschen Bundestag", heißt es unter Berufung auf Informationen aus der Bundesregierung.

Den Angaben Slawiks zufolge will der CDU-Kreisvorstand Wuppertal am Donnerstag über den Vorschlag beraten. Dabei solle eine Empfehlung für die Kreis-Aufstellungsversammlung am 30. November beschlossen werden.