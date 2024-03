Früherer ZdK-Präsident und Minister Hans Joachim Meyer tot

Er wollte in keine Schublade gesteckt werden. "In keiner Schublade" lautete denn auch der Titel seiner elegant formulierten Autobiografie 2015. Hans Joachim Meyer hat turbulente Zeiten erlebt: als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), aber auch als sächsischer Wissenschaftsminister und CDU-Politiker in den Kabinetten von Kurt Biedenkopf und zuvor als Bildungsminister der letzten, frei gewählten DDR-Regierung von Lothar de Maizière. Am Freitag starb der gebürtige Rostocker im Alter von 87 Jahren in Potsdam, wie seine Familie am Samstagabend mitteilte.