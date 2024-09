Haushalt: Merz schießt gegen Entwurf - was drin steht

CDU-Chef Merz hat erhebliche Zweifel am Haushaltsentwurf der Ampel-Koalition.

"Nicht mehr seriös" - so bezeichnet der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz den Haushaltsentwurf der Ampel-Regierung für 2025, der ab kommender Woche im Bundestag beraten wird.

Warum wird der Haushaltsentwurf der Ampel kritisiert?

Im Zentrum der Kritik steht ein Finanzloch, die sogenannte "globale Minderausgabe" in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Das bedeutet: Dieses Geld muss 2025 eingespart werden - es ist aber nicht festgelegt, wie genau das passieren soll. Die Schuldenbremse werde so "nur auf dem Papier eingehalten", kritisiert der haushaltspolitische Sprecher von CDU und CSU im Bundestag, Christian Haase.

Dass eine Regierung im Haushalt mit globalen Minderausgaben arbeitet, ist durchaus üblich. Absolut ungewöhnlich ist jedoch die Höhe. Das ist laut Bundesfinanzministerium die größte Deckungslücke in einem Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt in den vergangenen zwanzig Jahren.

Die Regierung geht davon aus, dass diese Summe von allen Ministerien zusammen (daher "global") eingespart wird, weil sie ihre angesetzten Beträge im Laufe des Haushaltsjahres nicht voll ausgeben werden. Sie rechnet außerdem damit, dass sich die Lücke noch vor der Verabschiedung des Haushalts im Bundestag weiter reduziert - und zwar durch eine verbesserte wirtschaftliche Lage und "Aktualisierungsnotwendigkeiten". Was genau das bedeutet, ist bislang offen.

Was hat es mit der Schuldenbremse auf sich?

Wie reagiert CDU-Chef Friedrich Merz?

"Das ist der Versuch, sich über die Haushaltszahlen hinweg zu schummeln, irgendwie noch einen Haushalt zusammenzuschustern und dann durchs Parlament zu bringen", so CDU-Chef Friedrich Merz. Er sei gespannt, ob die Abgeordneten der Ampel-Fraktionen das mitmachen werden. "Das wird im Haushaltsausschuss langwierigste Beratungen auslösen."

Merz zieht folgenden Vergleich: "Mir kommt das so vor wie jemand, der mit seiner Familie ins Restaurant geht, weiß, dass er die Rechnung nicht bezahlen kann, und hofft, dass der Wirt im Laufe des Abends die Preise senkt."

Welche Kritik gibt es noch am Haushalt der Ampel-Regierung?

CDU-Chef Merz kritisiert aber nicht nur die globale Minderausgabe, sondern auch die langfristige Planung des Haushalts. Man gehe in unverantwortlicher Weise sogenannte "Verpflichtungsermächtigungen" ein. Das sind finanzielle Verpflichtungen ab 2026, die künftige Regierungen schon heute binden. Das habe es laut Merz in diesem Umfang noch nie gegeben. Und das sei "das Perfide" an diesem Haushalt: