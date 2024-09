Haushaltsberatung: FDP verteidigt Plan - Union schlägt Alarm

Der Bundestag startet an diesem Dienstag mit den Beratungen zum Haushalt 2025.

Finanzlücke von zwölf Milliarden Euro

Der Entwurf der Bundesregierung sieht für 2025 Ausgaben von insgesamt 488,61 Milliarden Euro vor. Dafür braucht der Bund 51,3 Milliarden Euro an frischen Krediten. Im Entwurf klafft eine Finanzlücke von zwölf Milliarden Euro. In dieser Höhe ist eine sogenannte globale Minderausgabe eingeplant. Das Geld muss also 2025 eingespart werden, es ist aber nicht festgelegt, wie genau dies geschieht.