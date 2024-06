Hochwasser in Bayern: Söder und Aiwanger in der Kritik

Zahlreiche bayerische Städte und Dörfer sind vom Hochwasser betroffen. Während DLRG, Feuerwehr, Polizei und THW permanent im Einsatz sind, wird die Kritik an Söder und seinem Koalitionspartner, den Freien Wählern , lauter.

Überschwemmungen und Starkregen - Dutzende Landkreise in Bayern und Baden-Württemberg haben den Katastrophenfall ausgerufen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Polderbau in Bayern 2018 gestoppt

In den vergangenen Jahren sind wegen finanzieller Engpässe wichtige Hochwasserschutzprojekte gestoppt worden. 2018 hatte der damalige bayerische Umweltminister Marcel Huber ( CSU ) für mehrere Flutpolder an der Donau geworben. Flutpolder sind eingedeichte Gebiete, die bei einem Flusshochwasser gezielt geflutet werden können.

Doch nach der Landtagswahl 2018 wurde das Flutpolder-Projekt vor allem von den Freien Wählern verhindert. Söders Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte im November 2018 der Augsburger Allgemeinen, die Polder seien überflüssig und zu teuer, "weil so ein Polder ja nur alle hundert Jahre mal geflutet wird".

Trotz Aufhebung der Unwetterlage durch den Deutschen Wetterdienst bleibt die Hochwasser-Lage in Bayern kritisch. An der Donau steigen die Pegelstände weiter an.

