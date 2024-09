Ampel-Koalition: Streit über Subventionen für Intel-Fabrik

Unmittelbar nach der Verzögerung beim Bau der geplanten Intel-Fabrik in Magdeburg streitet die Ampel-Regierung über die Verwendung freiwerdender Gelder.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die zunächst nicht benötigten Subventionen nutzen, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will genau dies verhindern und die Mittel im Klimafonds KTF halten.

Der US-Konzern Intel verschiebt den Bau seiner Chipfabrik in Magdeburg voraussichtlich um zwei Jahre. Der Chiphersteller kämpft mit Verlusten und hat ein Sparprogramm eingeleitet.

Intel legt Projekte in Deutschland auf Eis

Der US-Chipkonzern teilte am Montagabend mit, als Teil seines Sparplans Projekte in Deutschland für etwa zwei Jahre auf Eis zu legen. In Sachsen-Anhalt wollte Intel 30 Milliarden Euro investieren, von denen der Bund zehn Milliarden Euro beisteuern sollte.