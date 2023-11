Tag des Ehrenamtes: Ehrenamtliche fordern mehr Wertschätzung

Viele Einrichtungen sind auf ehrenamtliche Helfer*innen angewiesen. 05.12.2022 | 9:15 min

Caroline Kraus studiert Humanmedizin in Jena. Zwischen Praktikum im OP-Saal am Morgen und Seminar am Nachmittag ist sie ehrenamtlich unterwegs. Zuerst geht es zu Familie Lauterbach in der Nachbarschaft.