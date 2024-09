CDU-Politiker Chialo: Farbanschlag "hat mich schockiert"

Joe Chialo (CDU) ist Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Letzteren sieht er in Gefahr.

Seit Wochen steht der CDU-Politiker Joe Chialo im Visier pro-palästinischer Aktivisten. Erst in dieser Woche gab es einen Farbanschlag auf sein Wohnhaus . Hintergrund ist sein pro-israelisches Engagement. Im ZDF-Interview spricht er über Gewalt gegen Politiker und seine Privilegien.

Joe Chialo : Ich bin es als Senator gewohnt, auch in robuste Auseinandersetzungen zu gehen. Aber dass man mich in meinem privaten Umfeld aufsucht und auch meine Familie miteinbezieht, das ist eine Grenzüberschreitung, die mich schockiert hat.

: Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben Sie sich klar an die Seite Israels gestellt. Haben Sie mit einer solchen Aggression auch aus der linken Szene gerechnet?

ZDFheute : Was ist Ihre Botschaft an die Angreifer?

"Seit dem 7.Oktober erleben wir einen Dammbruch in Bezug auf muslimischen Antisemitismus, linksextremen Antisemitismus", so Philipp Peyman Engel, Chefredakteur Jüdische Allgemeine.

Ihnen wird Rassismus vorgeworfen. Sie kommen aus Tansania und haben selbst Diskriminierungserfahrungen in Deutschland gemacht. Verkehrte Welt?

Chialo: Das ist eine geistige Verrenkung, die ich nicht nachvollziehen kann. Wer mich als Rassisten bezeichnet, hat sich nicht mit der Historie auseinandergesetzt. Wenn ein Nachfahre von Tansaniern heute hier in Berlin Kultursenator sein darf, der muss doch begreifen, wie sich die Stadt entwickelt hat, wie frei sie geworden ist und wie sie Menschen in Not aufgenommen hat. Wer mit solchen Kampfbegriffen Unfrieden stiftet, gegen den werde ich entschieden vorgehen.