Sächsischer Staatssekretär Vogel soll gehen

Nach Vorwürfen zur Vergabe von Fördermitteln soll Sozialstaatssekretär Sebastian Vogel in Sachsen aus dem Amt scheiden. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD ) habe Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) gebeten, Vogel in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, sagte sie am Mittwoch. Der 44-jährige Vogel war seit Juli 2021 Staatssekretär im Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt.