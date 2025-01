Sollten Besuche von KZ-Gedenkstätten wie in Buchenwald für Schulklassen verpflichtend sein? Was Schüler darüber denken.

In Frankfurt wird an die Befreiung von Auschwitz erinnert, wo während der NS-Herrschaft über eine Million Menschen ermordet wurden.

KZ-Gedenkstätte: Schulbesuch hinterlässt Eindrücke

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar gedenkt das Internationale Auschwitz Komitee der Ermordeten und Überlebenden des Vernichtungslagers der Nationalsozialisten. Das ZDF überträgt die Gedenkstunde aus Berlin am 23. Januar ab 11 Uhr live.

Lehrerin Eva-Maria Mahr fragt: "Was war für euch ein Moment, in dem ihr gedacht habt: 'Hier ist wirklich etwas Schlimmes passiert'?" Ein Schüler antwortet: "Als ich durch das Tor gegangen bin. Ich dachte dann: Oh Gott, wie viele Leute da gestorben sind." Ein Klassenkamerad ergänzt: "Genau an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Brutal ermordet und gefoltert."