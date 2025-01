CSU-Politiker Weber bei "Lanz": AfD für uns kein Partner

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 28. Januar 2025 in voller Länge.

Nach der Messerattacke in Aschaffenburg hat die Debatte um Migration und ihre Begrenzung eine neue Dynamik angenommen. Friedrich Merz kündigte an, im Falle seiner Wahl zum Bundeskanzler, die deutschen Staatsgrenzen dauerhaft kontrollieren zu lassen und sagte: "Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg mitgeht. Ich sage nur: Ich gehe keinen anderen."

Die CDU CSU bringt nun Anträge zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in den Bundestag ein und ist scheinbar auch bereit diese Anträge mit den Stimmen der AfD zu beschließen. Könnte dies der Anfang vom Ende der vielbeschworenen Brandmauer von CDU/CSU zur AfD sein?

Die Union will deutliche Verschärfungen im Migrationsrecht durchsetzen. Dafür nimmt sie in Kauf, dass CDU-Vorschläge durch die Zustimmung der AFD eine Mehrheit finden.

Manfred Weber: Klare Abgrenzung zur AfD

Jeder, der Friedrich Merz zuhört, jeder, der auch den Antrag im Gesamttext liest, kann in diesem Antrag lesen, dass wir darin eine klare Abgrenzung zur AfD haben.

Weber wies nachdrücklich darauf hin, dass in diesem Antrag steht, "dass die AfD versucht, Migration (…) rassistisch auszunutzen und auch Hass zu sähen." Die CDU/CSU werde, so Weber weiter, bis zum Äußersten kämpfen, damit die AfD weder in deutschen Landtagen, noch im Bundestag oder Europaparlament eine Zukunft hat.