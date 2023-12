Zukunfts bei "Lanz": Deutsche Jugend zu pessimistisch?

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 19. Dezember 2023. 19.12.2023 | 74:19 min

Pessimismus angesichts verschiedener aktueller Krisen: angebracht oder sogar schädlich? Bei dieser Frage waren sich die Zukunftsforscherin Florence Gaub und die Klimaaktivistin Carla Reemtsma am Dienstagabend bei Markus Lanz uneinig.

Gaub beschrieb ein in Deutschland um sich greifendes Gefühl so: "Man kann ja eh nichts machen und es ist alles zu viel." Angesichts dieser Haltung werde sie "wirklich wild".

Junge Menschen, "die in Diktaturen leben, die unseren Wohlstand nicht haben", teilten diesen Pessimismus nicht, der ein "europäisches Phänomen" sei.

Wir leben in einer der reichsten Demokratien der Welt. Ich darf wählen gehen. Ich darf meine Meinung sagen. Ich darf mein Verhalten ändern, mein Konsumverhalten. Ich habe Einfluss.

Reemtsma: Politik ohne ernsthafte Antworten

Reemtsma entgegnete: Junge Menschen in Deutschland hätten das Gefühl, "dass die Politik keine ernsthaften Antworten findet". Einerseits habe sich die Gesellschaft während der Corona-Pandemie "am wenigsten" für Schüler, Studierende und Auszubildende interessiert. Online-Uni und Online-Schule seien "vorne und hinten" nicht aufgegangen.

Andererseits hätten Studierende während der Energiekrise "als Allerletztes ihre Energiepreishilfen bekommen", was "sehr, sehr existenziell" gewesen sei.

Gaub: Kritik am Begriff "Polykrise"

Angesichts von Problemen aus verschiedenen Richtungen habe sich der Begriff der "Polykrise" etabliert, sagte Gaub. Und kritisierte: Wer sich so ausdrücke, tue so, als sei es "noch nie so schlimm wie jetzt" gewesen und gebe sich damit einen "Ego-Boost". Es sei "zwar schlimm, aber immerhin sind wir live bei historischer Bedeutung dabei", das sei das Gefühl hinter dem Wort "Polykrise".