Bildungsforscher Köller: Früher eine Vier, heute eine Zwei

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 18. Dezember 2024 in voller Länge.

Belastende Inhalte in Social Media, (Online-)Mobbing, psychologische Auffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern - angesichts dieser Herausforderungen erhob Bildungsforscher Olaf Köller am Mittwochabend bei "Markus Lanz" einen Ruf nach "Schule als Erziehungsort":

Im Unterricht muss Schule bilden und den ganzen Tag muss sie erziehen. Das steht jetzt stärker an als je zuvor.

Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise. Zu viele Schüler verlassen die Schule ohne einen Abschluss. Auf einer gemeinsamen Bildungskonferenz fordern Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften deshalb eine Bildungsoffensive.

Köller: Absenkung des Anspruchsniveaus

Anstrengung scheine nicht mehr belohnt zu werden: "Die Latte legen wir viel zu tief, dass man nicht mehr drunter durch laufen kann. (...) Die Schülerinnen und Schüler erleben, dass sie mit weniger durchkommen." Daher müsse man sich nicht wundern, wenn die Motivation in den Klassenräumen niedriger sei.

In der aktuellen Pisa-Studie schneidet Deutschland so schlecht ab wie nie. Grund für die schlechten Ergebnisse sind vor allem die Folgen der Schulschließungen während der Corona-Krise.

Jahrzehnt der Versäumnisse

Demnach könnten 30 Prozent der Jugendlichen den Sinn eines Textes nicht verstehen, nicht flüssig schreiben und seien als 15-Jährige in ihren Rechenleistungen nicht "über Grundschülerinnen und Grundschüler hinaus gekommen".

Schon 2012 sei klar gewesen, dass der Anteil der Schüler zunehmen werde, "die aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen, wo die Unterstützung durch die Eltern nicht so gegeben ist". Köller sagte:

In Deutschland ist das Elternhaus für den Bildungsweg der Kinder oft entscheidend. Das Startchancen-Programm soll dem entgegenwirken. Rund 2.100 Schulen nehmen teil.

Müller: Schule bildet Gesellschaft nicht mehr ab

"Schule ist eine Blase, die Gesellschaft an sich nicht mehr abbildet", pflichtete Schulleiterin Silke Müller bei. 16- bis 18-Jährige verbringen durchschnittlich 71,5 Stunden pro Woche online, so das Ergebnis der Postbank Jugend-Digitalstudie 2024.

In dieser Zeit würden Kinder und Jugendliche Lebenserfahrungen verpassen, bedauerte Steffen Sibler. Der Schulleiter der Otto-Wels-Grundschule in Berlin-Kreuzberg stellte bei seinen Schülern fest: "Die waren noch nie in einem Park, der zwei U-Bahn-Stationen entfernt ist. Die waren noch nie im Zoo. Die waren noch nie auf dem Fernsehturm (...), verstehen gar nicht diese Vogelperspektive."