Lauterbach: Klinikreform "zurück in der Spur"

Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist die Krankenhausreform ein zentrales Projekt seiner Amtszeit. 14.01.2024 | 4:07 min

Bundesrat könnte am 22. März über Reform abstimmen

Lauterbach zufolge wird das Gesetz nun am 21. Februar im Vermittlungsausschuss beraten - "und wenn über den Inhalt gesprochen wird, bin ich sicher, dass wir vorankommen". Am 22. März könnte der Bundesrat dann über den Entwurf abstimmen.

Klinik-Atlas soll Suche nach geeignetem Krankenhaus erleichtern

Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das Leistungen und Qualität von Krankenhäusern transparenter machen soll. Ab Mai 2024 soll ein Online-Atlas verfügbar sein. 20.10.2023 | 0:22 min

Anschließend müsste sich noch der Bundestag damit befassen. Die Zustimmung des Bundesrats sei aber nicht erforderlich, sagte der Minister am Dienstag. Die Länderkammer könnte allerdings Einspruch dagegen einlegen, was aber als unwahrscheinlich gilt. Lauterbach warb erneut für seine Krankenhausreform: Diese sei nötiger als je. Viele Kliniken seien in wirtschaftliche Not geraten, gleichzeitig gebe es Qualitätsdefizite, weil viele Häuser zu wenig spezialisiert seien. "Wir müssen daher diese beiden Probleme lösen", betonte der Minister.