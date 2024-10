Ampel-Koalition: Lindner schließt vorzeitiges Ende nicht aus

Christian Lindner spricht in einem Podcast über Probleme der Ampel-Koalition.

Ähnlich hatte sich Lindner schon nach dem Desaster seiner Partei bei den jüngsten Landtagswahlen geäußert. Zu Spekulationen aus der FDP über einen möglichen Ausstieg aus der Ampel um Weihnachten herum sagte er am Tag nach der Brandenburg-Wahl , jetzt werde von allen Mut verlangt.

Mut, auch in einer kontroversen Koalition Arbeit zu leisten, wenn Gutes fürs Land bewegt werden könne, oder aber Mut, Konsequenzen zu ziehen, wenn man die Grenzen des Möglichen erreiche. "Dann ist Mut, eine neue Dynamik zu entfachen", so der FDP-Chef am 23. September.