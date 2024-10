Trump-Vertrauter greift Finanzminister Lindner an

"Wir sind Verbündete": Christian Lindner appelliert an den ehemaligen US-Botschafter in Deutschland.

Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP ) hat sich auf der Plattform X einen Schlagabtausch mit dem früheren US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, geliefert.

Lindner warnt vor Vergeltungsmaßnahmen

Lindner hatte am Freitag davor gewarnt, dass es zu Vergeltungsmaßnahmen kommen könnte, wenn die USA einen Handelskrieg mit der EU auslösen. "Bei Handelsstreitigkeiten gibt es nie Gewinner, sondern nur Verlierer", sagte der FDP-Politiker gegenüber dem US-Sender CNBC am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, D.C.