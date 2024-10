Michelle Obama: Habe "echte Angst" vor Wahlsieg Trumps

Die Ex-First-Lady und die amtierende US-Vizepräsidentin in Michigan.

Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, hat bei einer Wahlkampfveranstaltung der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris "echte Angst" vor einem Wahlsieg von Ex-Präsident Donald Trump geäußert. Bei einem Auftritt im Swing-State Michigan sagte sie am Samstag:

Meine Hoffnung in Bezug auf Kamala wird auch von echter Angst begleitet.

Angesichts der Umfragen, die mehr denn je ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Wahl am 5. November vorhersagen sei sie frustriert.

So steht es in den Umfragen im Rennen zwischen Harris und Trump:

Dashboard US-Wahl 2024 Harris vs. Trump

Obama sieht Frauenrechte durch Trump bedroht

Die ehemalige First Lady sieht vor allem die Rechte von Frauen im Falle einer weiteren Amtszeit Trumps bedroht. Frauen dürften nicht zu Opfern der Frustration jener Männer werden, die aus Enttäuschung über das politische System für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen oder gar nicht erst zur US-Wahl gehen wollten, mahnte Obama.

Obama schilderte, wie fehlende medizinische Versorgung für Frauen lebensgefährlich werden könnte. Sie sprach von Situationen, in denen Frauen gezwungen würden, über Bundesstaatsgrenzen hinweg zu reisen, nur um Zugang zu einem notwendigen Medikament oder einem Termin in einer Klinik zu erhalten. Obama betonte in diesem Kontext die Bedeutung der körperlichen Selbstbestimmung: