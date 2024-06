Güler bei "Lanz": AfD betet für deutsches EM-Ausscheiden

Schumacher: "Jeder Sieg zählt"

Güler: Katar-Foto der DFB-Elf wirkte "bestellt"

Der Fußball wird immer wieder von politischen Debatten durchdrungen, so auch während der letzten WM.Dem Austragungsland Katar wird vorgeworfen, Menschenrechte zu verletzen und hart gegen die Pressefreiheit, Frauen- und Homosexuellenrechte vorzugehen. Schumacher kritisierte das Turnier: "In Katar waren sogar die Fans falsch. Sogar die Fans waren gemietet und ausstaffiert mit schwarz-rot-goldenen Accessoires, um so zu tun, als seien sie eskaliert."

Das Bild der Nationalelf habe "bestellt" gewirkt, so Güler, "weil die Jungs so unter Druck gekommen sind: 'Die müssen jetzt ein Zeichen setzen.' (…) Deshalb war es am Ende so lächerlich".