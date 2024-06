Fußball-EM: Anadolu Türkspor sieht Chance für Integration

Der Fußball-Verein Anadolu Türkspor und seine Mitglieder machen sich stark für Integration. Zur Fußball-EM bieten sie Public Viewing an.

Onur Tuac steht am Spielfeldrand im Krefelder Westen und schaut seiner D-Jugend von Anadolu Türkspor beim Training zu. Die Kids rennen hin und her, rauf und runter, mit Ball oder ohne, angefeuert von ihren Trainern. Onur Tuac ist Augenarzt und Vorstandsmitglied des Fußball-Vereins. Er sagt:

Onur Tuac, Vorstandsmitglied bei Anadolu Türkspor in Krefeld

Wir sehen mit großer Vorfreude auf die EM und wollen die Euphorie in das Vereinsleben mitnehmen.

"Der Verein holt Jugendliche von der Straße", so steht es auf der Website. Oder: "Der Verein lehrt Sport, Disziplin, Gewinnen und Verlieren. Hinzu kommt Sozialverhalten mit Begriffen wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Respekt und Verhalten in der Gruppe." Hört sich an wie ein Knigge-Auszug.