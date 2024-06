Fußball-EM: DFB-Team trifft im Achtelfinale auf

Ein Unentschieden reichen den Dänen für Platz zwei in Gruppe C. Damit trifft das Team von Trainer Kasper Hjulmand auf die DFB-Auswahl. Für Serbien bedeutet das Remis das EM-Aus.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt als Erster der Gruppe A im Achtelfinale der Heim-EM gegen die Auswahl von Dänemark. Ausgetragen wird die Partie am Samstag um 21 Uhr in Dortmund ( live im ZDF ).

Keine Tore im Finale der Gruppe C

Die Dänen beendeten die Vorrundengruppe C auf Rang zwei, nachdem die beiden Parallelspiele England gegen Slowenien und Dänemark gegen Serbien jeweils torlos endeten. Über Rang zwei und drei entschied am Ende die Fairplay-Wertung zugunsten der Dänen, die in der Vorrunde weniger Gelbe Karten gesehen haben.