Wie sinnvoll ist Merz' Wahlaufruf für den Osten?

Für Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele von der Hertie School in Berlin ist der Aufruf trotzdem "sehr irreführend". Die drei Ampelparteien könnten durch einen engagierten Wahlkampf durchaus noch Stimmen aufholen und wären auch potenzielle Koalitionspartner für die CDU, sollten sie in den jeweiligen Landtagen vertreten sein. Außerdem sei die Lage der Parteien nicht so aussichtslos, wie von Merz beschrieben. Immerhin werde in einem der drei ostdeutschen Länder, in denen Landtagswahlen stattfinden, die SPD aktuell den Ministerpräsidenten - gemeint ist Dietmar Woidke in Brandenburg.