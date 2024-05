Nach Parteitag: Welchen Kurs die Merz-CDU jetzt einschlägt

Es waren richtungsweisende Tage für die in Umfragen deutlich vor den anderen Parteien führende Union. Nach dem Beschluss des neuen Grundsatzprogramms geht es jetzt um den Kurs vor den wichtigen Europa- und Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Im ZDF-Interview mit Dunja Hayali erklärt Merz, worauf in den kommenden Monaten der Fokus liegen soll.