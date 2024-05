Söder auf CDU-Parteitag: Kontraste zu Merz

Es ist schon der Sound, den Markus Söder anschlägt, der den Unterschied zu Friedrich Merz ausmacht. Er ist laut, er macht sich lustig, er attackiert. Am liebsten die Ampel und vor allem die Grünen . In der Außenpolitik und in der Klimapolitik. Und dafür bekommt er den Applaus, den die Parteitagsdelegierten sich offenbar für Söder aufgespart haben. "Die FDP mach Hü, die Grünen sagen Hot - und Olaf Scholz macht das, was er am besten kann: Er schweigt", spottet der bayerische Ministerpräsident über die Regierungsparteien.