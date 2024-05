Wie Merz auf dem CDU-Parteitag überrascht hat - eine Analyse

Und er legt seiner Partei eine Latte hin, die sich in den kommenden Wahlen auch als unüberwindbar herausstellen könnte, als er das Ziel ausgibt, dass Mario Voigt in Thüringen und Jan Redmann in Brandenburg neue Ministerpräsidenten werden und Michael Kretschmer seine Position in Sachsen verteidigt. In ganz Deutschland vor der AfD, so das Ziel, das Friedrich Merz seiner Partei verordnet.