CDU-Parteitag: Die Selbstzufriedenen

"In Freiheit, in Sicherheit, in Europa" - mit diesen Schlagworten zieht die Partei in "diese Schicksalswahl", wie es der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagt. "Wenn die demokratischen Kräfte es nicht schaffen, steht sehr viel mehr auf dem Spiel" als nur eine verlorene Wahl oder parteipolitische Spielchen, so Merz.