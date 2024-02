Anklage gegen mutmaßliche NSU-Unterstützerin Susann E.

Die rechtsextreme Terrorgruppe NSU tötete zwischen den Jahren 2000 und 2007 zehn Menschen, neun davon mit einem Migrationshintergrund. Die Terrorzelle war im Jahr 2011 aufgeflogen, nachdem zwei Mitglieder in Eisenach tot in einem Wohnmobil gefunden wurden und ein Wohnhaus am selben Tag in Zwickau explodiert war. Beate Zschäpe, Mitglied des Terrortrios, wurde 2018 in München zu lebenslanger Haft verurteilt.