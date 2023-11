Nach Kritik in Predigt: Pfarrer von AfD-Anhängern beleidigt

Nach Kritik an der AfD in einer Sonntagspredigt beklagt ein katholischer Priester aus dem westfälischen Rheine Anfeindungen und Drohungen. "Es macht mich traurig, mit welcher Gehässigkeit gegen mich geschossen wird", sagte der Leitende Pfarrer Thomas Hüwe dem Online-Portal "kirche-und-leben.de" aus Münster.

Die Umfragewerte der AfD steigen auch auf Bundesebene. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer wäre die Partei in einem neugewählten Bundestag aktuell zweitstärkste Kraft. 15.09.2023 | 1:12 min

Pfarrrer diskutiert während Predigt mit Gottesdienstbesucher

Hüwe hatte sich am vergangenen Sonntag in der Kirche Sankt Johannes der Täufer kritisch zu Entwicklungen in der Gesellschaft geäußert und einen fehlenden achtsamen Umgang miteinander beklagt. Davon profitierten die AfD und andere rechte Parteien.