CDU setzt mit AfD und FDP Steuersenkung durch

Bisher haben alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Doch im Thüringer Landtag setzte die CDU ein Gesetz zur Senkung der Grundsteuer durch - mit Stimmen der FDP und der AfD. 15.09.2023 | 1:59 min

Die Opposition hat in Thüringen erstmals gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Steuersenkung durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf der CDU für eine niedrigere Grunderwerbsteuer bekam am Donnerstag im Landtag in Erfurt eine Mehrheit, weil neben der FDP die AfD die entscheidenden Stimmen beisteuerte. Die CDU-Initiative sorgte für Wirbel und für Fragen bei der politischen Konkurrenz, wie es die größte Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag mit der Brandmauer zur AfD hält, die in Thüringen als erwiesen rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft ist.

Nach der mit Hilfe der AfD beschlossenen Steuersenkung in Thüringen steht die CDU im Zentrum der Kritik. "CDU und FDP haben der AfD eine Reservemacht gegeben", so Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte. 15.09.2023 | 4:00 min

Haack: Durch niedrigere Grunderwerbsteuer fehlen im Haushalt 48 Millionen

"Aber diese Steuersenkung gegen den Willen der rot-rot-grünen Landesregierung zeigt auch, wie wenig kompromissbereit beide Seiten sind", erklärt Haack weiter. Der Antrag habe monatelang vorgelegen, man habe sich nicht einigen können. "Der Vorgang heute bedeutet auch: Die politischen Gräben im Thüringer Landtag sind noch tiefer geworden." In einem Jahr wird in Thüringen gewählt. "Die Abstimmung heute kann man auch als Startschuss in den Wahlkampf verstehen", so die Leiterin des ZDF-Studios in Erfurt.