"Demokratierisiko": Birthler warnt vor AfD und BSW

Laut aktuellem ZDF-Politbarometer könnte in Thüringen und Sachsen nach den Landtagswahlen keine Regierungskoalition ohne Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) oder AfD möglich sein. Was dann?

Das ist in der Tat ein Dilemma, aber ich bin zum Glück nicht in der Situation, dass ich eine Lösung für die Union finden muss hier. Und man muss wirklich sagen, da hat die Union sich eine Suppe eingebrockt, die sie jetzt Mühe hat, auszulöffeln. Auf der einen Seite gab es über Jahre einen ausgesprochen fahrlässigen Umgang mit der AfD.

ZDFheute: Das BSW verschiebt Regierungsoptionen in den ostdeutschen Bundesländern. Womöglich nimmt sie der AfD Stimmen ab. Müsste das nicht in einem demokratischen Interesse sein?

Birthler: So weit weg sind die Positionen von AfD und BSW gar nicht. Also in der Ausländerfrage geht es um Nuancen, da ist der BSW natürlich etwas zurückhaltender. Aber keine Frage: Sie wollen auch die Einwanderung dramatisch begrenzen und das keineswegs nur mit sanften Methoden. Außenpolitisch sind sie sich ganz nah, also wenn ich an die Russland-Politik denke.

Das BSW brauchte noch bei keiner Gelegenheit Regierungstauglichkeit vorzuweisen. Da weiß man überhaupt nicht, was auf uns zukommen würde. Der autoritäre Grundton und der Impuls, autoritäre Systeme eher in Schutz zu nehmen, als sie anzugreifen und die Neigung, die Politik Russlands eher zu verharmlosen, als sie ist - da sehe ich keine großen Unterschiede.

Was sagen Sie den Wählern in Thüringen und Sachsen in Bezug auf das BSW?

Birthler: Wenn man auch zukünftig in Freiheit leben will und unter demokratischen Verhältnissen, sollte man diese Parteien nicht wählen.

Das kann man an den Strukturen ablesen, am Personal, jedenfalls am sichtbaren Personal. Da gibt es natürlich auch eine Menge Unterschiede, aber erst recht an der außenpolitischen Frage, wo sie sich sehr, sehr nah sind, in der Haltung gegenüber Minderheiten im Land, also da meine ich natürlich auch die Flüchtlinge. Und das alles zusammen heißt für mich: Achtung, Achtung.