Vor der Landtagswahl in Sachsen: Unmut und Spaltung im Land

Bei der Landtagswahl in Sachsen würden laut ZDF-Politbarometer mehr als zwei Drittel AfD, CDU oder BSW wählen. Wird das politische Klima in Sachsen rauer?

Miteinander reden ist oft kaum möglich - die Gräben sind tief. Eva Schulz spricht vor der Landtagswahl in Sachsen mit Anhängern und Gegnern der AfD. Wie kommt Sachsen wieder zusammen? 05.08.2024 | 30:41 min

Der Kornmarkt in Bautzen: Reichsflaggen, Russlandfahnen und teils krude und beängstigende Ansichten. Jeden Montag gehen hier Dutzende Menschen im Rahmen einer "Mahnwache" auf die Straße. Sie demonstrieren gegen alles, was aus ihrer Sicht falsch läuft: gegen die Migrationspolitik, die Energiepolitik, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

Politische Spaltung in Sachsen

Reginald L. kommt seit drei Jahren hier her. Er sieht "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung in Sachsen gefährdet". Was hier ablaufe, sei nicht tragbar, sagt er. Die "Altparteien" versuchten, "Deutschland zu zerstören", erzählt er Moderatorin und Journalistin Eva Schulz, die vor der Wahl in Sachsen am 1. September im Bundesland unterwegs war.

ZDF-Politbarometer Extra : Wer gewinnt in Sachsen und Thüringen? Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. In Sachsen liegt die CDU vor der AfD, während in Thüringen die AfD vorne liegt. Das zeigt das aktuelle Politbarometer Extra. Exklusiv

Gerade mal 400 Meter weiter werben sie auf der Gegenveranstaltung "Happy Monday" für Demokratie und Vielfalt. Sie hat ein mulmiges Gefühl, was da auf dem Kornmarkt passiert, erzählt Manja Gruhn, "wenn Menschen auch rechtsextremen Gruppen hinterherlaufen". Aber es gäbe in Bautzen viele Menschen, die das störe, die ein friedliches Miteinander wollten, sagt die Organisatorin.

Dass das Bundesland Sachsen sich in vielen Themen spaltet, zeigt der Sachsen-Monitor von 2023. Mehr als die Hälfte der Sächsinnen und Sachsen (53 Prozent) stimmten demnach der Aussage zu, es ist "Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen", während 46 Prozent das nicht so sehen.

Dies sei "der Faktor, der auch 2019 schon dazu führte […], dass die Kretschmer-CDU vor der AfD lag, obwohl die Umfragen zuvor die AfD immer in Front sahen", erklärt der Politikwissenschaftler Prof. Hans Vorländer. 09.08.2024 | 6:00 min

Wer trägt zur Spaltung bei?

Der 32-jährige Andy Meyer sitzt für die AfD im Stadtrat von Wolkenstein, einem Ort im Erzgebirge. Meyer verortet sich selbst als konservativ und rechts, das sei nichts Schlimmes, sagt er. Aber Extremismus lehne er grundsätzlich ab.

Dennoch trat er in die AfD ein, die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. An den Beweisen des Verfassungsschutzes zweifelt er.

In Andy Meyers Profil bei Facebook wehrt eine Familie einen Regenbogen ab. Provozieren wolle er damit nicht, sagt er: "Das ist eigentlich im Endeffekt eine Trotzreaktion auf das, was wir medial und politisch gelebt kriegen." Denn es würde in der Öffentlichkeit ein Familienbild verdrängt, was uns eigentlich bis zum heutigen Tag in unserer Menschheitsgeschichte hierher gebracht habe, sagt der AfD-Lokalpolitiker. Seiner Meinung nach würden die Medien das Thema medial aufheizen. Die AfD wehre sich nur dagegen.

AfD-Stadtrat Andy bezeichnet sich als "konservativ und rechts". Dass die Partei in Sachsen als erwiesen rechtsextrem gilt, davon will er nichts wissen. 07.08.2024 | 1:27 min

Man schreit sich an oder schweigt

Eva Schulz hat mit vielen Sächsinnen und Sachsen gesprochen und immer wieder die Sorge gehört, dass viele Menschen kaum noch miteinander reden oder Dinge lieber verschweigen:

Anonym: "Die ältere Generation meiner Eltern, die sind mit Nachbarn verstritten, die 20, 30 Jahre befreundet waren, weil eben politische Meinungen auseinandergehen. Das finde ich sehr traurig."

Anonym: "Meine Schwester hat sich zuerst impfen lassen und hat es überhaupt keinem getraut zu sagen. Ich sage noch nicht mal mir als Schwester. … Da habe ich gedacht: Was geht hier ab?"

Justus Geilhufe, Pfarrer in Großschirma: "Dass wir hier nicht mehr miteinander reden können! Dass man sich in der Regel anschweigt oder … ganz heftig anschreit.

Seit der Corona-Pandemie finden in Zittau montags Demonstrationen von Menschen, die mit der Regierungspolitik unzufrieden sind, statt. Thomas Pischel ist einer von ihnen. 12.07.2024 | 27:44 min

AfD-Häkeleien neben dem besten Baklava der Stadt

Der Stadtteil Chemnitz-Sonnenberg ist ein Kiez, der viele Gesichter hat. An den Laternen hängen Säxit-Plakate, in den Fenstern AfD-Häkeleien. Aber auch das: Frauen mit Kopftüchern laufen durch die Straßen und hier gibt es den besten Baklava der Stadt. Seit den Ereignissen von 2018, nachdem zwei Asylbewerber Daniel H. durch einen Messerangriff tödlich verletzten, vertiefe sich die Spaltung im Stadtteil, sagen hier einige.

Die 28-jährige Fatima Majed setzt sich für ein besseres Miteinander in Chemnitz ein. Sie ist Ende der 90er Jahre mit ihrer Familie aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. 2023 hat sie das "Internationale Zentrum für Demokratie und Aktion" gegründet.

Rassistische Pöbeleien in Chemnitz seien nicht ungewöhnlich, erzählt Fatima Majed.

Seit 2018 haben die Leute keine Angst mehr, offensichtlich rassistische Äußerungen zu tätigen. Fatima Majed, wohnt in Chemnitz

Fast 250 rechtsmotivierte Gewalttaten in Sachsen gemeldet

Ihrer Mutter wurde versucht, das Kopftuch wegzureißen. Ihre jüngere Schwester wurde als Affe bezeichnet oder als Hakennase, berichtet sie. Menschen, die vermeintlich anders sind oder anders denken, leben in Sachsen gefährlich. Letztes Jahr wurden hier 248 rechtsmotivierte Gewalttaten, vor allem gegen Menschen mit Migrationshintergrund der Opferberatungsstelle RAA gemeldet. Diese Zahlen sind in Sachsen gestiegen.

Vor dem morgigen Flüchtlingsgipfel haben die 16 Bundesländer ein gemeinsames Papier verfasst. Sie fordern mehr finanzielle Hilfen. Wir schauen auf die Lage in Chemnitz. 09.05.2023 | 2:01 min

Deshalb seien Räume wichtig, die Sicherheit bieten, sagt Majed. Eben für die, die nicht akzeptiert werden und die Zerrissenheit deshalb zu spüren bekommen. Bei den Dreharbeiten in Sonnenberg wird Eva Schulz an der einen Ecke "Lügenpresse" hinterhergerufen. An einer anderen freut man sich dagegen über Austausch.

In Sachsen, wie in ganz Deutschland, prallen oft Lebensvorstellungen und politische Ideologien aufeinander. Genau deshalb muss es Begegnungen geben und Menschen, die andere wieder zusammenbringen.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl : Sachsen: Wer vertritt Ihre Interessen? Vor allem mit Blick aufs Abschneiden der AfD wird auf die Wahl in Sachsen geschaut. Der Wahl-O-Mat vergleicht, wie die Positionen der Parteien mit Ihren Interessen übereinstimmen. von Katrin Meyer mit Video