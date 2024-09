Politbarometer für Brandenburg: AfD nur noch knapp vor SPD

Wenn schon heute gewählt würde, dann ergäben sich folgende Projektionswerte für die Parteien: Die SPD käme zurzeit auf 27 Prozent (plus 1 im Vergleich zur Vorwoche), die AfD auf 28 Prozent (minus 1), die CDU auf 14 Prozent (minus 1), die Grünen lägen bei 4,5 Prozent (minus 0,5), die Linke bei 4 Prozent (plus 1) und die BVB/FW bei 3,5 Prozent (plus 0,5). Das BSW käme auf 13 Prozent (minus 1). Die anderen Parteien erhielten zusammen 6 Prozent (plus 1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Damit wären Grüne, Linke und BVB/FW nicht mehr im künftigen Landtag vertreten, es sei denn, es gelingt ihnen, ein Direktmandat zu gewinnen.