"Gegen Hass und Hetze": Neue Synagoge in Potsdam eingeweiht

Mit einem Festakt wurde die neue Synagoge für die jüdischen Gemeinden in Potsdam eröffnet. Bundespräsident Steinmeier rief in seiner Rede dazu auf, den wachsenden Antisemitismus weiter zu bekämpfen.

Zu ihrer Eröffnung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die neue Synagoge in Potsdam als "Geschenk für uns alle" bezeichnet. Er freue sich, dass es nun wieder ein Haus im Herzen der Stadt gebe, an dem sich Jüdinnen und Juden, aber auch Menschen anderer Glaubensgemeinschaften und der Potsdamer Stadtgesellschaft, begegnen könnten, sagte Steinmeier bei der Einweihung des neuen Hauses.

Woidke: Haben Synagogenbau unterstützt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD ) sagte, das Land habe den Synagogenbau auch in Anerkennung der geschichtlichen Verantwortung unterstützt. Diese verpflichte die Politik auch, zu "guten Bedingungen zur Wiederentstehung und Aufrechterhaltung eines vielfältigen jüdischen Lebens beizutragen".

Zudem setze der Neubau ein wichtiges Zeichen gegen wieder aufkeimenden Hass und Hetze, denen Jüdinnen und Juden ausgesetzt seien. Die Schoa habe das jahrhundertealte Miteinander von Juden und Nichtjuden in Brandenburg zerstört, sagte Woidke.

Erst in den 90er Jahren seien dankenswerterweise wieder Jüdinnen und Juden aus Osteuropa gekommen.

Sie kamen in dem Bewusstsein, dass sich Deutschland gewandelt hat. Es liegt nun an uns, sich dieses Vertrauens würdig zu erweisen.

Das neue Gebäude biete den Raum, in dem dieses Vertrauen wachsen könne. Es sei ein herausragender Tag, an dem eine Synagogeneinweihung auf deutschem Boden, von wo das größte Menschheitsverbrechen ausging, stattfinde, sagte Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.