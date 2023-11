Energiekrise: Scholz kündigt "große Wohngeldreform" an

Umlage soll steigende Gaspreise abfedern

Deshalb werde am 1. Oktober oder am 1. September eine Umlage kommen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin sagte. Diese Umlage könne bei zwei Cent pro Kilowatttstunde liegen. Scholz kündigte außerdem weitere Entlastungen für die Bürger an.