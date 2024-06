TU-Präsidentin Rauch will nicht zurücktreten

Geraldine Rauch, Präsidentin der TU Berlin, will im Amt bleiben.

Die Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin, Geraldine Rauch, will im Amt bleiben - obwohl eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats der Hochschule sich für einen Rücktritt ausgesprochen hat

Rauch hatte antisemitische Posts gelikt

Rauch steht in der Kritik, weil sie antisemitische Posts auf der Plattform X mit einem "Gefällt mir" markiert hatte. Dabei ging es insbesondere um einen Beitrag mit Fotos von Demonstranten, die ein Bild des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit aufgemaltem Hakenkreuz hochhalten.

Wegen des Krieges in Gaza ist die Stimmung auch an vielen deutschen Universitäten angespannt. Die FU Berlin will angehende Lehrer mit Kursen besser vorbereiten.

