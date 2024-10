Russlands Schattenkrieg: Warum Deutschland so verwundbar ist

Vergangenen Donnerstag griffen Feldjäger der Bundeswehr auf dem Übungsgelände in Gardelegen einen Radfahrer auf. Er war unbefugt auf das Sperrgelände gefahren und - wie sich bei der Kontrolle herausstellte - russischer Staatsbürger. Ob nur verirrt, oder ein Versuch der Spionage, blieb unklar. Die Person konnte das Gelände frei verlassen, berichtet "Business Insider".

Schon im August hatten sich Personen Zugang zu Bundeswehr-Einrichtungen verschafft. Mehrere Standorte wurden daraufhin abgeriegelt. Die Zahl mutmaßlicher Ausspähversuche mit Drohnen oder verdächtigen Fahrzeugen nahm laut Militärischem Abschirmdienst in den letzten beiden Jahren spürbar zu. Die deutschen Dienste vermuten dahinter zweifelsfrei Russland

Und die Liste bedenklicher Vorfälle wird immer länger: Cyberangriffe auf Parteien und den Bundestag, der Tiergarten-Mord, zuletzt auch ein Anschlagsplan auf den Chef von Rheinmetall , Armin Papperger, und per Luftpost verschickte Brandsätze. Oft bleiben nach solchen Vorfällen mehr Fragen als Antworten. Kaum ein Fall kann wirklich aufgeklärt und die Verantwortlichen verhaftet werden - es wächst das Gefühl der Unsicherheit.

Am NATO-Luftwaffenstützpunkt in Geilenkirchen gab es einen weiteren Vorfall mit Verdacht auf Sabotage. Zuletzt haben sich die Vorfälle in der Nähe von Militärstandorten gehäuft.

